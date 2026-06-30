Τα μαγιό που φοράνε αθλητές και influencers φέτος το καλοκαίρι

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Δεν είναι τυχαίο ότι από τους πρώτους που φόρεσαν τη νέα συλλογή Nike Swim SS26 βρίσκονται άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές διαδρομές, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: μια αυθεντική σχέση με το νερό.
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Το κολύμπι για κάποιους είναι προπόνηση. Για άλλους ελευθερία, δημιουργία ή η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάστηκε η νέα ανδρική και γυναικεία συλλογή Nike Swim SS26, για όσους αισθάνονται πραγματικά στο στοιχείο τους μέσα και γύρω από το νερό.
Η ανδρική σειρά περιλαμβάνει από ευέλικτα Volley Shorts μέχρι εφαρμοστά Jammers και performance σχέδια για απαιτητική κολύμβηση, με τεχνικά υφάσματα, γρήγορο στέγνωμα και σύγχρονη sportstyle αισθητική. Η γυναικεία συλλογή δίνει έμφαση στις δυναμικές σιλουέτες, τα νέα ολόσωμα και τα μπικίνι, καθώς και στη Ripple Collection, που μεταφέρει την κίνηση του νερού στον σχεδιασμό, μέσα από τις χαρακτηριστικές ανάγλυφες υφές. Και στις δύο σειρές, η άνεση, η απόδοση και η προσωπική έκφραση συνυπάρχουν χωρίς συμβιβασμούς.
Η ομάδα που αγαπάει το νερό
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Ο Μάριος Καπότσης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ομάδα. Ο αργυρός Ολυμπιονίκης του πόλο έχει περάσει αμέτρητες ώρες μέσα στην πισίνα και η σχέση του με το νερό δεν χρειάζεται συστάσεις. Στις πρόσφατες φωτογραφίες του με τη Nike Swim, η συλλογή μοιάζει περισσότερο με φυσική προέκταση της καθημερινότητάς του παρά με καμπάνια.
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Το ίδιο ισχύει και για τον Αντώνη Τσαπατάκη. Ο Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της κολύμβησης έχει αποδείξει ότι το νερό μπορεί να γίνει χώρος υπέρβασης, ελευθερίας και δύναμης. Η παρουσία του στη συλλογή εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.
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Στον χώρο του wellness, η Δανάη Βαρθολομάτου εκπροσωπεί μια γενιά που βλέπει την άσκηση ως καθημερινό τρόπο ζωής. Η νέα γυναικεία σειρά Nike Swim ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη λογική, συνδυάζοντας δυναμικό σχεδιασμό με άνεση και λειτουργικότητα.
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Το καλοκαίρι όμως δεν είναι μόνο επιδόσεις. Είναι και διάθεση. Ο content creator Realsupermario_ (Μάριος Αράπης) προσεγγίζει τη συλλογή με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποδεικνύοντας ότι το swimwear μπορεί να αποτελεί κομμάτι της προσωπικότητας όσο και της γκαρνταρόμπας.
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Από την άλλη, ο φωτογράφος και δημιουργός περιεχομένου Νικόλας Μάστορας βλέπει το καλοκαίρι μέσα από την εικόνα. Τα ταξίδια, οι παραλίες και οι κινηματογραφικές του λήψεις αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το σύγχρονο design.
Η αισθητική της Nike Swim SS26 εκφράζεται μέσα από υφές και χρώματα που αντλούν έμπνευση από το ίδιο το νερό. Η παλέτα κινείται από τις έντονες αποχρώσεις Green Abyss, Bleached Turquoise και Pink Glow έως τα διαχρονικά λευκά και μαύρα. Παράλληλα, τα υφάσματα υψηλών επιδόσεων, τα υλικά που στεγνώνουν γρήγορα, και τα τολμηρά prints εξασφαλίζουν ότι η συλλογή ανταποκρίνεται εξίσου στις απαιτήσεις της προπόνησης και του σύγχρονου beach style.
Είτε το νερό είναι ο χώρος όπου προπονείσαι, είτε το μέρος όπου χαλαρώνεις ή δημιουργείς τις πιο δυνατές καλοκαιρινές αναμνήσεις, η Nike Swim SS26 ακολουθεί τον δικό σου ρυθμό.
Κεντρική διάθεση: Sport and Fashion Freedom
Πληροφορίες: Sport and Fashion Freedom, τηλ. 212 00 03 700
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