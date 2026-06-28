Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ και ζέστη την Κυριακή, πού αναμένονται 36άρια
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ και ζέστη την Κυριακή, πού αναμένονται 36άρια
Τι καιρό θα κάνει μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου
Ισχυροί βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για την Κυριακή 28 Ιουνίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Κρήτης.
Αττική
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα ανατολικά τμήματα.
Θεσσαλονίκη
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και νωρίς το πρωί ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία και Θράκη
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου στα ορεινά αναμένονται σύντομες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.
Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος
Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 ή τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες και Κρήτη
Αναμένεται αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα
Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι-βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Πρόγνωση για την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.
Αττική
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα ανατολικά τμήματα.
Θεσσαλονίκη
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και νωρίς το πρωί ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία και Θράκη
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου στα ορεινά αναμένονται σύντομες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.
Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος
Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 ή τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες και Κρήτη
Αναμένεται αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα
Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι-βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Πρόγνωση για την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.
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