Καιρός: Επιμένει η ζέστη με 36άρια και τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα - Δείτε πού θα σημειωθούν βροχές





Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά και το Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας πιο απαιτητικές συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στα δυτικά θα παραμείνουν πιο ήπιοι, ενώ στα νότια παραθαλάσσια θα πνέουν ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι.









Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ:





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.







Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.





ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Κλείσιμο



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.





ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο σε αρκετές περιοχές, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα είναι απολύτως σταθερή, καθώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Δεν αποκλείονται επίσης μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία.Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά και το Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους, δημιουργώντας πιο απαιτητικές συνθήκες για τις. Στα δυτικά θα παραμείνουν πιο ήπιοι, ενώ στα νότια παραθαλάσσια θα πνέουν ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι.Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με τοπικά έως 36 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.





ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.





ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.





ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.







ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί πιθανόν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια και κατά 1 βαθμό στα ανατολικά και τα νότια.





ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.