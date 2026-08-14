Αγωνία στη Λάρισα για την εξαφάνιση 72χρονης στη Λάρισα, αγνοείται από τις 3 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Εξαφάνιση Silver Alert

Αγωνία στη Λάρισα για την εξαφάνιση 72χρονης στη Λάρισα, αγνοείται από τις 3 Αυγούστου

Η Θεοδώρα Ντρίτσου έχει μαύρα κοντά καρέ μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55μ, είναι εύσωμη και πάσχει από άνοια

Αγωνία στη Λάρισα για την εξαφάνιση 72χρονης στη Λάρισα, αγνοείται από τις 3 Αυγούστου
Άκαρπες παραμένουν εδώ και 11 ημέρες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε για την εξαφάνισή της, η 72χρονη από τη Λάρισα στην επιστροφή για την οικία της κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο με αριθμό 11 στην στάση Αγία Σοφία στη Λεωφόρο Καραμανλή, μια στάση πριν από το σπίτι της και έκτοτε, αγνοείται.

Η Θεοδώρα Ντρίτσου έχει μαύρα κοντά καρέ μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55μ, είναι εύσωμη και πάσχει από άνοια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα με λευκή στάμπα, μαύρο παντελόνι και ανοιχτά γκρί αθλητικά παπούτσια. Φοράει γυαλιά οράσεως. Μαζί της είχε μια λευκή σακούλα-τσάντα χειρός, η οποία είχε μέσα ψώνια.

Όποιος γνωρίζει κάτι για την 72χρονη παρακαλείται να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065, καθώς η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε κίνδυνο.

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