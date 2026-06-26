Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις το Σάββατο για τον κίνδυνο πυρκαγιών

Οι ριπές των ανέμων να φτάνουν τις θερμές ώρες της ημέρας έως και τα 80 km/h - Παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή - «Πορτοκαλί» συναγερμός σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο