Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις το Σάββατο για τον κίνδυνο πυρκαγιών
Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις το Σάββατο για τον κίνδυνο πυρκαγιών
Οι ριπές των ανέμων να φτάνουν τις θερμές ώρες της ημέρας έως και τα 80 km/h - Παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή - «Πορτοκαλί» συναγερμός σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο
Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται στο 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε επίπεδο «πορτοκαλί συναγερμού» εντάσσονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και περιοχές όπως η Εύβοια, η Σκύρος, η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία.
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση αλλά και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά στα ανατολικά, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τις θερμές ώρες της ημέρας έως και τα 80 km/h. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή.
Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).
Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου τίθεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές πυρκαγιές.
Παράλληλα, ενεργοποιείται το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή μέτρων όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, σε επίπεδο «πορτοκαλί συναγερμού» εντάσσονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και περιοχές όπως η Εύβοια, η Σκύρος, η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, η Λέσβος, η Χίος και η Ικαρία.
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση αλλά και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά στα ανατολικά, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τις θερμές ώρες της ημέρας έως και τα 80 km/h. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή.
Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμόςΛόγω του αυξημένου κινδύνου, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις.
Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου τίθεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές πυρκαγιές.
Παράλληλα, ενεργοποιείται το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή μέτρων όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.
Έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή
Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.
Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να καλούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.
Δείτε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
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