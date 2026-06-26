Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
«Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές το Σάββατο, στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια
«Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές το Σάββατο, στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια
Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες - Στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία
Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές.
Στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και οι Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Χίος και Ικαρία.
Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για περιοχές των Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες στα ανατολικά με ριπές που θα αγγίξουν τις θερμές ώρες της ημέρας τα 80 km/h.
Στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά. Ίδιες συνθήκες και την Κυριακή.
Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και οι Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Χίος και Ικαρία.
Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για περιοχές των Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες στα ανατολικά με ριπές που θα αγγίξουν τις θερμές ώρες της ημέρας τα 80 km/h.
Στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά. Ίδιες συνθήκες και την Κυριακή.
Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
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