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Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες με το ΙΧ του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταδίωξη Μετανάστες

Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες με το ΙΧ του

Ο νεαρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στην Παλιά Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακαρούς - Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, δεν συμμορφώθηκε στα σήματά τους και προσπάθησε να διαφύγει

Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες με το ΙΧ του
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Στη σύλληψη ενός 22χρονου, υπηκόου Ολλανδίας, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα μετανάστες, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στην Παλιά Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακαρούς, να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, δεν συμμορφώθηκε στα σήματά τους και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, δύο από τους οποίους ήταν κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών. Οι τρεις άνδρες, από την Ερυθραία, δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
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