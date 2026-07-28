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70χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον Εύοσμο, τον εγκατέλειψε και τελικά τον συνέλαβαν στην Κρυσταλλοπηγή
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εύοσμος Κρυσταλλοπηγή Φλώρινα

70χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον Εύοσμο, τον εγκατέλειψε και τελικά τον συνέλαβαν στην Κρυσταλλοπηγή

Ο 45χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά στο τροχαίο

70χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον Εύοσμο, τον εγκατέλειψε και τελικά τον συνέλαβαν στην Κρυσταλλοπηγή
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Για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα κατηγορείται 70χρονος Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη χθες, Δευτέρα, σε τροχαίο στον Εύοσμο με 45χρονο δικυκλιστή, που τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Ο 70χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.

Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ.
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