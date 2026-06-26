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Πανελλαδικές 2026: Πώς να μετατρέψεις τα αποτελέσματα σε αφετηρία για ποιοτικές σπουδές
Πανελλαδικές 2026: Πώς να μετατρέψεις τα αποτελέσματα σε αφετηρία για ποιοτικές σπουδές
Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
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Οι Πανελλαδικές αποτελούν αναμφίβολα έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τον τελικό προορισμό, καθώς αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική πορεία ενός νέου ανθρώπου είναι οι επιλογές που θα ακολουθήσουν. Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και νέα επαγγέλματα δημιουργούνται διαρκώς, οι σπουδές οφείλουν να προσφέρουν πολύ περισσότερα από ένα πτυχίο: δεξιότητες, εμπειρίες, διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστική σύνδεση με τον κόσμο της εργασίας. Έτσι, η σωστή επιλογή δεν ξεκινά από τη βαθμολογία ή τις τάσεις της αγοράς, αλλά από την αυτογνωσία. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποια σχολή παρουσιάζει υψηλή ζήτηση σήμερα, αλλά ποιο γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις προσωπικές φιλοδοξίες κάθε νέου και νέας.
Η ίδια η έννοια της εκπαίδευσης αλλάζει και το πτυχίο γίνεται η αφετηρία μιας συνεχούς πορείας μάθησης. Η δια βίου εκπαίδευση, η συνεχής αναβάθμιση γνώσεων και η απόκτηση νέων εξειδικεύσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σχεδόν κάθε επαγγελματικής διαδρομής.
Ιδιαίτερη αξία αποκτούν επίσης τα λεγόμενα durable skills, δηλαδή οι διαχρονικές δεξιότητες που παραμένουν πολύτιμες ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι στοιχεία που δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη και αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής προσωπικού για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού δεν περιορίζεται πλέον στη μετάδοση γνώσεων. Επεκτείνεται στην ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε φοιτητή, στην εξατομικευμένη καθοδήγηση μέσα από διαδικασίες mentoring και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την προσωπική εξέλιξη, την αυτοπεποίθηση και τη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας.
Σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή προσανατολισμόΗ αναζήτηση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οδηγεί πολλούς υποψηφίους σε προγράμματα που συνδυάζουν τη φοίτηση στην Ελλάδα με τα πλεονεκτήματα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα συνεργασία του IST College με το Swansea University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα αποκτώντας πτυχίο του βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και ανοίγει τον δρόμο για μεταπτυχιακές σπουδές και για επαγγελματική σταδιοδρομία σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.
Η αξία αυτής της επιλογής έχει πολλές προεκτάσεις, καθώς η συνεργασία με ένα διεθνές πανεπιστήμιο φέρνει μαζί της διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μια περισσότερο εξωστρεφή φιλοσοφία μάθησης. Οι φοιτητές προετοιμάζονται για να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον όπου η συνεργασία, η ευελιξία και η συνεχής προσαρμογή αποτελούν καθημερινότητα.
Παράλληλα, το κύρος του Swansea University ενισχύει την αξία του τίτλου σπουδών και διευρύνει τις επιλογές για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές ή να διεκδικήσουν μια διεθνή επαγγελματική πορεία.
Το διεθνές στοιχείο συνδυάζεται παράλληλα με εξατομικευμένη υποστήριξη και mentoring, ώστε οι νέοι/νέες να διαμορφώσουν τη δική τους εκπαιδευτική διαδρομή, να αναπτύξουν δεξιότητες και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.
Από την αίθουσα διδασκαλίας στην πραγματική αγορά εργασίαςΗ σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του IST College. Στόχος είναι, οι φοιτητές να αποκτούν εμπειρίες που τους φέρνουν σε επαφή με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα χρόνια των σπουδών τους. Πρωτοβουλίες όπως το Business Voice, ένας θεσμός που φέρνει τους φοιτητές σε άμεση επαφή με στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Μέσα από αυτή την επαφή αποκτούν μια ρεαλιστική εικόνα για τις απαιτήσεις κάθε κλάδου και για τις δεξιότητες που αναζητούν σήμερα οι εργοδότες.
Την ίδια λογική ακολουθεί και το IST on Site, μέσα από το οποίο οι φοιτητές επισκέπτονται επιχειρήσεις και οργανισμούς, αποκτώντας εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας τους και συνδέοντας όσα διδάσκονται στην αίθουσα με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτή την επαφή κατανοούν καλύτερα τις απαιτήσεις κάθε επαγγελματικού κλάδου και δικτυώνονται με ανθρώπους της αγοράς (networking), καθώς οι γνωριμίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών λειτουργούν πολλές φορές ως αφετηρία για πρακτική άσκηση, επαγγελματικές συνεργασίες ή ακόμη και την πρώτη θέση εργασίας μετά την αποφοίτηση.
Καλλιεργώντας την επιχειρηματική νοοτροπίαΕξίσου σημαντική είναι η καλλιέργεια ενός entrepreneurial mindset, μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, τη δημιουργική σκέψη, την ανάληψη ευθύνης και την αναζήτηση λύσεων. Στο IST College, η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για τον λόγο αυτό, από το 2011 διοργανώνεται ο διαγωνισμός Crazy Business Ideas, ένας από τους μακροβιότερους θεσμούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ο οποίος έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και να φέρει τους νέους πιο κοντά στην καινοτομία.
Πέρα από την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με μέντορες, να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα workshops, να εξελίξουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και να παρουσιάσουν την πρότασή τους μπροστά σε ανθρώπους της αγοράς. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων, καλλιεργώντας την αυτοπεποίθηση, την ομαδική συνεργασία, την ικανότητα παρουσίασης και τη στρατηγική σκέψη.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τον συγκεκριμένο θεσμό αναδείχθηκαν ιδέες που αργότερα εξελίχθηκαν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όπως το Taxibeat, αλλά και οι πλατφόρμες ivoluntry και ModelSprint, αποδεικνύοντας ότι ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες με πραγματικό αποτύπωμα.
Ανακάλυψε το πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στους στόχους σου και σχεδίασε το επόμενο βήμα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σου πορείας.
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