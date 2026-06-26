Αναβίωσε στον Πειραιά η Ασούρα, σκληρές εικόνες από το αιματηρό έθιμο των Σιιτών

Για τον σιιτικό κόσμο, η Ασούρα αποτελεί την απόλυτη ημέρα μνήμης και τιμής - Μέλη της κοινότητας διέκοπταν το μαστίγωμα όποτε τα τραύματα στην πλάτη κάποιου πιστού γίνονταν υπερβολικά βαθιά