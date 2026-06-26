Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Αναβίωσε στον Πειραιά η Ασούρα, σκληρές εικόνες από το αιματηρό έθιμο των Σιιτών
Αναβίωσε στον Πειραιά η Ασούρα, σκληρές εικόνες από το αιματηρό έθιμο των Σιιτών
Για τον σιιτικό κόσμο, η Ασούρα αποτελεί την απόλυτη ημέρα μνήμης και τιμής - Μέλη της κοινότητας διέκοπταν το μαστίγωμα όποτε τα τραύματα στην πλάτη κάποιου πιστού γίνονταν υπερβολικά βαθιά
Αναβίωσε γι' άλλη μια χρονιά στον Πειραιά το σκληρό και αιματηρό έθιμο της Ασούρα. Στην οδό Δήμητρας, εκεί όπου στεγάζεται ο αυτοσχέδιος λατρευτικός τους χώρος, οι Σιίτες Μουσουλμάνοι αναβίωσαν το αρχαίο έθιμο.
Η τελετή, η οποία φέρει βαθύτατους θρησκευτικούς συμβολισμούς, πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης αλλά και υπό συνθήκες πολύ έντονης ζέστης.
Αυτή η διαδικασία, αν και δεν περιλαμβάνει τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, προκάλεσε σε πολλούς συμμετέχοντες έντονες μελανιές και σοβαρά αιματώματα στον θώρακα, αποτυπώνοντας τη σωματική ένταση του θρήνου.
Καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, ειδικά επιφορτισμένα μέλη της κοινότητας παρακολουθούσαν στενά τη διαδικασία, παρεμβαίνοντας για να διακόψουν το μαστίγωμα όποτε τα τραύματα στην πλάτη κάποιου πιστού γίνονταν υπερβολικά βαθιά. Παράλληλα, δρόσιζαν τους συμμετέχοντες με νερό για να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη, ενώ μοίραζαν μπουκάλια με νερό και χυμούς τόσο στους ίδιους όσο και στους λιγοστούς μη μουσουλμάνους που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το έθιμο.
Η τελετή, η οποία φέρει βαθύτατους θρησκευτικούς συμβολισμούς, πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης αλλά και υπό συνθήκες πολύ έντονης ζέστης.
Αποκλεισμένος ο δρόμοςΓια τις ανάγκες του τελετουργικού, ο δρόμος είχε αποκλειστεί από νωρίς ενώ μεγάλα υφασμάτινα παραπετάσματα υψωνόντουσαν και στις δύο πλευρές, απομονώνοντας τον χώρο από τα βλέμματα των περαστικών.
Ο διαπεραστικός ήχος του θρήνου και τα χτυπήματα στο στήθοςΠριν από την έναρξη του αιματηρού μέρους, ο χώρος πλημμύρισε από ρυθμικές, γεμάτες οδύνη προσευχές. Κάτω από τον καυτό ήλιο, ο διαπεραστικός ήχος από τα απανωτά, συντονισμένα χτυπήματα των πιστών στο στήθος τους αντηχούσε για ώρα σε όλο το στενό.
Αυτή η διαδικασία, αν και δεν περιλαμβάνει τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, προκάλεσε σε πολλούς συμμετέχοντες έντονες μελανιές και σοβαρά αιματώματα στον θώρακα, αποτυπώνοντας τη σωματική ένταση του θρήνου.
Το αυτομαστίγωμα με λεπίδες ως πράξη εξιλέωσηςΗ κορύφωση του δεκαήμερου πένθους ήρθε με το παραδοσιακό αυτομαστίγωμα, μια πρακτική που για τους πιστούς λειτουργεί ως μέσο ψυχικής κάθαρσης και εξιλέωσης. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν εξαιρετικά σκληρές, καθώς τα σώματα των Μουσουλμάνων γέμισαν πληγές από τις λεπίδες των μαστιγίων. Για να αντέξουν τη σωματική καταπόνηση, όσοι έλαβαν μέρος είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, έχοντας καταναλώσει γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες μετά από μακρά προσευχή.
Καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, ειδικά επιφορτισμένα μέλη της κοινότητας παρακολουθούσαν στενά τη διαδικασία, παρεμβαίνοντας για να διακόψουν το μαστίγωμα όποτε τα τραύματα στην πλάτη κάποιου πιστού γίνονταν υπερβολικά βαθιά. Παράλληλα, δρόσιζαν τους συμμετέχοντες με νερό για να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη, ενώ μοίραζαν μπουκάλια με νερό και χυμούς τόσο στους ίδιους όσο και στους λιγοστούς μη μουσουλμάνους που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το έθιμο.
Ο ιστορικός συμβολισμός και το μαρτύριο του ΧουσεΐνΓια τον σιιτικό κόσμο, η Ασούρα αποτελεί την απόλυτη ημέρα μνήμης και τιμής. Οι πιστοί μνημονεύουν τον μαρτυρικό θάνατο του Χουσεΐν ιμπν Αλί, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της ιστορικής μάχης της Καρμπάλας. Για τους δωδεκαϊστές Σιίτες και τους Αλεβίτες, ο Χουσεΐν θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του Μωάμεθ, και ο τάφος του αποτελεί τόπο προσκυνήματος ήδη από τα τέλη του 7ου αιώνα. Στον πυρήνα του εθίμου βρίσκεται η αιώνια πάλη ανάμεσα στην επίγεια διαφθορά και την αδικία από τη μία πλευρά, και τη θεϊκή δικαιοσύνη, την ευσέβεια, τη θυσία και την ακλόνητη επιμονή από την άλλη.
Μια κινητή γιορτή βασισμένη στη ΣελήνηΗ Ασούρα αποτελεί μία από τις πιο ιερές ημερομηνίες του ισλαμικού ημερολογίου και αντιστοιχεί στη 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ. Επειδή το μουσουλμανικό ημερολόγιο είναι σεληνιακό, διαφέρει από το ηλιακό Γρηγοριανό κατά περίπου 10 με 11 ημέρες κάθε χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θρησκευτικές τους εορτές να μετακινούνται σταδιακά νωρίτερα στο δικό μας ημερολόγιο από έτος σε έτος, ορίζοντας κάθε φορά μια νέα ημερομηνία για την ετήσια αναβίωση αυτού του ιδιαίτερου εθίμου.
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