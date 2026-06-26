«Μπλακ άουτ» στους δρόμους της Θεσσαλονίκης: Καραμπόλα 4 ΙΧ στη Σίνδο, τροχαίο στον Περιφερειακό, δίπλωσε νταλίκα στην Εγνατία Οδό
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Θεσσαλονίκη Τροχαίο Κίνηση

«Μπλακ άουτ» στους δρόμους της Θεσσαλονίκης: Καραμπόλα 4 ΙΧ στη Σίνδο, τροχαίο στον Περιφερειακό, δίπλωσε νταλίκα στην Εγνατία Οδό

Από τα τροχαία δεν υπάρχουν τραυματίες

«Μπλακ άουτ» στους δρόμους της Θεσσαλονίκης: Καραμπόλα 4 ΙΧ στη Σίνδο, τροχαίο στον Περιφερειακό, δίπλωσε νταλίκα στην Εγνατία Οδό
Στα «κόκκινα» βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης μετά από συγκρούσεις οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχουν σημειωθεί διαφορετικά τροχαία ατυχήματα, το ένα αφορά καραμπόλα οχημάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ειδικότερα περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή της Σίνδου, προς ΠΑΘΕ, σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων, από την οποία ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Λίγη ώρα αργότερα, στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Καβάλα, δίπλωσε νταλίκα, στο ύψος της εξόδου για Λαγυνά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Τέλος, στις 17:00 το απόγευμα, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά και λίγο πριν από τον κόμβο της Νεάπολης, σημειώθηκε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ευτυχώς και εκεί υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

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