«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες
«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες
Το Σάββατο αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου
Το Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου, στις Σέρρες.
Την Παρασκευή (26/6), δεύτερη μέρα της δίκης στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 09:00 και διακόπηκε στις 18:00.
Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τον Άγγελο λέγοντας πως: «Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω», σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο δικαστήριο κατέθεσε και νεαρή κοπέλα, η οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία της είχε λάβει μήνυμα από τον Άγγελο και είχε ενημερώσει τον 16χρονο, με τον τελευταίο να αναζητά τον 17χρονο για να τον χτυπήσει: «Δεν ήταν ποτέ βίαιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος» φέρεται να ισχυρίστηκε η κοπέλα.
Από την πλευρά της οικογένειας του 17χρονου, ο τεχνικός σύμβουλος ανέφερε ότι ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρές πλήξεις σε κεφάλι και σώμα, από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν θανατηφόρες.
Την Παρασκευή (26/6), δεύτερη μέρα της δίκης στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, καθώς ξεκίνησε στις 09:00 και διακόπηκε στις 18:00.
Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει τον Άγγελο λέγοντας πως: «Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω», σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο δικαστήριο κατέθεσε και νεαρή κοπέλα, η οποία σύμφωνα με τη μαρτυρία της είχε λάβει μήνυμα από τον Άγγελο και είχε ενημερώσει τον 16χρονο, με τον τελευταίο να αναζητά τον 17χρονο για να τον χτυπήσει: «Δεν ήταν ποτέ βίαιος ο κατηγορούμενος, δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος» φέρεται να ισχυρίστηκε η κοπέλα.
Από την πλευρά της οικογένειας του 17χρονου, ο τεχνικός σύμβουλος ανέφερε ότι ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρές πλήξεις σε κεφάλι και σώμα, από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν θανατηφόρες.
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