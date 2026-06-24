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Στη Θάσο ζητήθηκε εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή, «λάθος ερμηνεία, ζητάμε συγγνώμη» λέει η εταιρεία
Στη Θάσο ζητήθηκε εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή, «λάθος ερμηνεία, ζητάμε συγγνώμη» λέει η εταιρεία
Στο πλήρωμα αναφέρθηκε ότι «εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή»
Καταβολή ναύλου αξίας 39 ευρώ καταγγέλθηκε ότι ζητήθηκε από το πλήρωμα πλοίου της Thassos Ferriesστη Θάσο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή προκειμένου να το αφήσουν να μπει στο πλοίο.
Σύμφωνα με την καταγγελία για το περιστατικό που επιβεβαιώθηκε από πηγές του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε από την ομάδα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου», στο πλήρωμα αναφέρθηκε ότι «εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή».
Κατά την καταγγελία «το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή». Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν, πάντως, το αν πρέπει ή όχι να πληρώνουν τα ασθενοφόρα, το ερευνά η νομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Στην καταγγελία σημειώνεται, ακόμα, «παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού».
«Στη Θάσο, ζήτησαν εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή, προκειμένου να το αφήσουν να μπει στο πλοίο.»
Απαιτήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή ναύλου αξίας 39 ευρώ για τη διέλευση του οχήματος ενώ, όπως ενημερώθηκε το πλήρωμα, εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή.
Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του. Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο.
Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.
Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.
Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.
Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του».
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η εταιρεία μας έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50 ετών, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει.
Το περιστατικό που διενεργήθηκε την 22/6/2026 το απόγευμα από Θάσο προς Κεραμωτή με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο μας και δεν εισπράχθηκε ναύλος, προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία- εκτίμηση και ζητούμε δια αυτό συγνώμη, πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών.
Με εκτίμηση
THASSOS FERRIES
Σύμφωνα με την καταγγελία για το περιστατικό που επιβεβαιώθηκε από πηγές του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε από την ομάδα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου», στο πλήρωμα αναφέρθηκε ότι «εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή».
Κατά την καταγγελία «το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή». Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν, πάντως, το αν πρέπει ή όχι να πληρώνουν τα ασθενοφόρα, το ερευνά η νομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Στην καταγγελία σημειώνεται, ακόμα, «παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού».
Η καταγγελία που αναρτήθηκε
«Στη Θάσο, ζήτησαν εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή, προκειμένου να το αφήσουν να μπει στο πλοίο.»
Απαιτήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή ναύλου αξίας 39 ευρώ για τη διέλευση του οχήματος ενώ, όπως ενημερώθηκε το πλήρωμα, εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή.
Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του. Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο.
Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.
Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.
Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.
Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του».
Συγγνώμη από την εταιρείαΣε ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης, η εταιρεία Thassos Ferries ζήτησε συγγνώμη και αποδίδει το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή «σε λανθασμένη ερμηνεία-εκτίμηση πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών».
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η εταιρεία μας έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50 ετών, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει.
Το περιστατικό που διενεργήθηκε την 22/6/2026 το απόγευμα από Θάσο προς Κεραμωτή με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο μας και δεν εισπράχθηκε ναύλος, προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία- εκτίμηση και ζητούμε δια αυτό συγνώμη, πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών.
Με εκτίμηση
THASSOS FERRIES
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