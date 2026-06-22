«Όχι» στη δομή μεταναστών στους Αθανάτους αποφάσισε σε τεταμένο κλίμα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, βίντεο
«Όχι» στη δομή μεταναστών στους Αθανάτους αποφάσισε σε τεταμένο κλίμα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, βίντεο
Για ανεξέλεγκτες καταστάσεις προειδοποίησε ο δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός που δήλωσε διατεθειμένος να προπηλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει σε κίνδυνο την πόλη του
Κατά της εγκατάστασης δομής μεταναστών στους Αθανάτους τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, σε μία μακρά συνεδρίαση, που συνοδεύτηκε από υψηλούς τόνους, ολιγόλεπτες διακοπές, παρουσία πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, που έθεσε το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Ο ίδιος προειδοποίησε για μία πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοξενίας αλλοδαπών, επισείοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης.
«Βρισκόμαστε σε μία μεταβολή συνθηκών, όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε», ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες.
Δήλωσε, δε, διατεθειμένος να προπηλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει σε κίνδυνο την πόλη του.
Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ανησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι την Τρίτη ειδικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας του θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, κι εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αυθαιρεσίες θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, που έθεσε το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Ο ίδιος προειδοποίησε για μία πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοξενίας αλλοδαπών, επισείοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης.
«Βρισκόμαστε σε μία μεταβολή συνθηκών, όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε», ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες.
Δήλωσε, δε, διατεθειμένος να προπηλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει σε κίνδυνο την πόλη του.
Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ανησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι την Τρίτη ειδικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας του θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, κι εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αυθαιρεσίες θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα.
«Πήρατε δύναμη από όλη αυτή τη συζήτηση, να απαιτήσετε να μην γίνει η δομή στους Αθανάτους», ήταν η έκκληση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον δήμαρχο Ηρακλείου.
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