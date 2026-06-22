«Όχι» στη δομή μεταναστών στους Αθανάτους αποφάσισε σε τεταμένο κλίμα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, βίντεο

Για ανεξέλεγκτες καταστάσεις προειδοποίησε ο δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός που δήλωσε διατεθειμένος να προπηλακιστεί από κάποιους για να μην θέσει σε κίνδυνο την πόλη του