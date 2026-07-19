Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση ΙΧ σε κολόνα της ΔΕΗ, ξέσπασε και πυρκαγιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ωραιόκαστρο Φωτιά Πυροσβεστική

Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση ΙΧ σε κολόνα της ΔΕΗ, ξέσπασε και πυρκαγιά

Το επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και η τρελή πορεία του  σταμάτησε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ - ​Αμέσως μετά τη σύγκρουση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά

Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Απανθρακώθηκε οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση ΙΧ σε κολόνα της ΔΕΗ, ξέσπασε και πυρκαγιά
UPD: 30 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο Ι.Χ. αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν εκτός του οχήματος ένα άτομο αγνώστων στοιχείων, χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή ότι η απανθρακωμένη σορός ανήκε σε άντρα. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή των Υψωμάτων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Η τρελή πορεία του οχήματος σταμάτησε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ.

​Αμέσως μετά τη σύγκρουση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός, ο οποίος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα, δεν κατάφερε να βγει από το όχημα και κάηκε ζωντανός.
UPD: 30 ΣΧΟΛΙΑ

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