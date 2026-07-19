Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνελήφθη μια γυναίκα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στην Αθήνα, πρόστιμο 1.312 ευρώ σε άνδρα που έριξε αποτσίγαρα στη Χίο
Συνελήφθη μια γυναίκα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στην Αθήνα, πρόστιμο 1.312 ευρώ σε άνδρα που έριξε αποτσίγαρα στη Χίο
Εντοπίστηκε από υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών
Στη σύλληψη μιας αλλοδαπής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων προχώρησαν το Σάββατο (18/7) υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε έναν αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε αποτσίγαρα σε περιοχή του νησιού.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.
Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε έναν αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε αποτσίγαρα σε περιοχή του νησιού.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.
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