Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Διάσωση Πυροσβεστική ΕΚΑΒ

Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας

Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση, έπειτα από κλήση της στο 112, με πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης να προσεγγίζουν το σημείο, να ακινητοποιούν την τραυματία και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση της 46χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της σε δύσβατο μονοπάτι, έπεσε και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο της.

Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ξάνθης, το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ καθώς και 3μελής ομάδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Βίντεο με τη διάσωση της 46χρονης: 

6 ΣΧΟΛΙΑ

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