Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας
Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας
Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι στο Παρανέστι Δράμας. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση, έπειτα από κλήση της στο 112, με πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης να προσεγγίζουν το σημείο, να ακινητοποιούν την τραυματία και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση της 46χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της σε δύσβατο μονοπάτι, έπεσε και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο της.
Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ξάνθης, το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ καθώς και 3μελής ομάδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Βίντεο με τη διάσωση της 46χρονης:
Το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση της 46χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της σε δύσβατο μονοπάτι, έπεσε και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο της.
Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ξάνθης, το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ καθώς και 3μελής ομάδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Βίντεο με τη διάσωση της 46χρονης:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα