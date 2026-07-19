Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Νεκρός 78χρονος στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας
Νεκρός 78χρονος στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας
Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
Ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.
Στον 78χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Στον 78χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα