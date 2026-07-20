Θερινές οδηγίες προς ναυτιλλομένους από τον Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, Σύνταγμα και διλήμματα

Συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ.