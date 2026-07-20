Θερινές οδηγίες προς ναυτιλλομένους από τον Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, Σύνταγμα και διλήμματα
Θερινές οδηγίες προς ναυτιλλομένους από τον Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, Σύνταγμα και διλήμματα
Συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ.
Μπορεί να βαίνουμε προς το τέλος Ιουλίου όμως οι ρυθμοί στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν υψηλοί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα το απόγευμα στις 16:00 την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Είναι αυταπόδεικτο ότι η εισήγηση του κ. Μητσοτάκη θα περιλαμβάνει θερινές οδηγίες προς ναυτιλλομένους, συστάσεις δηλαδή προς τους γαλάζιους βουλευτές να κάνουν διακοπές με φειδώ και να μεταφέρουν στους τόπους καταγωγής τους το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διεκδικεί μια τρίτη τετραετία με εχέγγυο αξιοπιστίας την εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Ζητώντας παράλληλα αυξημένους ρυθμούς, στην προσπάθεια της μέγιστης δυνατής κομματικής συσπείρωσης.
Και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει έτι μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, παρά τη δεδομένη δυσπιστία αρκετών βουλευτών που θεωρούν ότι το σενάριο του φθινοπώρου είναι στο τραπέζι. Εντούτοις, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του protothema.gr, ο πρωθυπουργός και σε συνομιλητές του «δείχνει» ότι θέλει να κινηθεί με γνώμονα την εξάντληση της τετραετίας και δεν έχει πρόθεση να αιφνιδιάσει με θερινές κάλπες. Εξ ου και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ, για το οποίο οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο έχουν πλέον ενταθεί.
Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει πλημμεληματικές διώξεις σε 4 βουλευτές της ΝΔ (Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος), αλλά να αρχειοθετήσει την υπόθεση για 7 «γαλάζιους» βουλευτές που αναφέρθηκαν πριν το Πάσχα. Η διαχείριση της υπόθεσης σε πρώτο χρόνο είχε πληγώσει τις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει όμως πλέον να έχει αλλάξει στρατηγική. Εξ ου και εκπέμπει σε υψηλούς τόνους για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας για όσους βουλευτές είδαν την υπόθεση που τους αφορά να αρχειοθετείται, ενώ παράλληλα η ΝΔ έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι θα συμπεριληφθούν άπαντες στα γαλάζια ψηφοδέλτια, εφόσον ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
«Και επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα «θεσμικά ευαίσθητη» αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμεληματικές πράξεις, με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.
Στη συνεδρίαση της Κ.Ο., την οποία ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί στους βουλευτές του κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, αναμένεται να τοποθετηθούν και περίπου 20-30 βουλευτές. Μάλιστα, ο γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει ζητήσει από βουλευτές, των οποίων η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, να πάρουν τον λόγο. Κάποιοι πάντως, όπως ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, εκτιμούν ότι πρέπει και η ΝΔ να περιφρουρήσει περαιτέρω την κυβερνητική λειτουργία και το τεκμήριο της αθωότητας κυβερνητικών στελεχών, με ισχυρότερα φίλτρα ως προς τα μέσα που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση για την εν Ελλάδι λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρά τις αιχμές κατά της κ. Κοβέσι και των Ελλήνων εισαγγελέων, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει διατεθειμένος να πάει πιο μακριά.
Η συνεδρίαση θα έχει επίσης άρωμα Συντάγματος, με τον κ. Μητσοτάκη να στέκεται στις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και να αναδεικνύει την «υποκρισία» της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, που δεν ψηφίζει ακόμα και δικές του προτάσεις, εφόσον τις κάνει δεκτές η ΝΔ, προκειμένου να μην δημιουργηθεί από αυτή τη Βουλή πλειοψηφία 3/5 που θα διευκολύνει την αναθεώρηση των άρθρων στην επόμενη Βουλή.
Ομολογουμένως, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης πέρασαν κάτω από τα ραντάρ, όπως και οι ενστάσεις αρκετών γαλάζιων βουλευτών ακόμα και για προτάσεις της ίδιας της ΝΔ. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει ισχυρά πολιτικά διλήμματα με φόντο την αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη, ενώ αναμένεται την Παρασκευή να μιλήσει και στην Ολομέλεια της Βουλής, στο φινάλε της πρώτης ψηφοφορίας επί των προς αναθεώρηση άρθρων-θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στο τέλος Αυγούστου.
Και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει έτι μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, παρά τη δεδομένη δυσπιστία αρκετών βουλευτών που θεωρούν ότι το σενάριο του φθινοπώρου είναι στο τραπέζι. Εντούτοις, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του protothema.gr, ο πρωθυπουργός και σε συνομιλητές του «δείχνει» ότι θέλει να κινηθεί με γνώμονα την εξάντληση της τετραετίας και δεν έχει πρόθεση να αιφνιδιάσει με θερινές κάλπες. Εξ ου και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ, για το οποίο οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο έχουν πλέον ενταθεί.
Τα μηνύματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει πλημμεληματικές διώξεις σε 4 βουλευτές της ΝΔ (Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος), αλλά να αρχειοθετήσει την υπόθεση για 7 «γαλάζιους» βουλευτές που αναφέρθηκαν πριν το Πάσχα. Η διαχείριση της υπόθεσης σε πρώτο χρόνο είχε πληγώσει τις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει όμως πλέον να έχει αλλάξει στρατηγική. Εξ ου και εκπέμπει σε υψηλούς τόνους για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας για όσους βουλευτές είδαν την υπόθεση που τους αφορά να αρχειοθετείται, ενώ παράλληλα η ΝΔ έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι θα συμπεριληφθούν άπαντες στα γαλάζια ψηφοδέλτια, εφόσον ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
«Και επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα «θεσμικά ευαίσθητη» αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμεληματικές πράξεις, με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.
Στη συνεδρίαση της Κ.Ο., την οποία ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί στους βουλευτές του κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, αναμένεται να τοποθετηθούν και περίπου 20-30 βουλευτές. Μάλιστα, ο γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει ζητήσει από βουλευτές, των οποίων η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, να πάρουν τον λόγο. Κάποιοι πάντως, όπως ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, εκτιμούν ότι πρέπει και η ΝΔ να περιφρουρήσει περαιτέρω την κυβερνητική λειτουργία και το τεκμήριο της αθωότητας κυβερνητικών στελεχών, με ισχυρότερα φίλτρα ως προς τα μέσα που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση για την εν Ελλάδι λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρά τις αιχμές κατά της κ. Κοβέσι και των Ελλήνων εισαγγελέων, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει διατεθειμένος να πάει πιο μακριά.
Το Σύνταγμα και τα διλήμματα
Η συνεδρίαση θα έχει επίσης άρωμα Συντάγματος, με τον κ. Μητσοτάκη να στέκεται στις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και να αναδεικνύει την «υποκρισία» της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, που δεν ψηφίζει ακόμα και δικές του προτάσεις, εφόσον τις κάνει δεκτές η ΝΔ, προκειμένου να μην δημιουργηθεί από αυτή τη Βουλή πλειοψηφία 3/5 που θα διευκολύνει την αναθεώρηση των άρθρων στην επόμενη Βουλή.
Ομολογουμένως, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης πέρασαν κάτω από τα ραντάρ, όπως και οι ενστάσεις αρκετών γαλάζιων βουλευτών ακόμα και για προτάσεις της ίδιας της ΝΔ. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει ισχυρά πολιτικά διλήμματα με φόντο την αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη, ενώ αναμένεται την Παρασκευή να μιλήσει και στην Ολομέλεια της Βουλής, στο φινάλε της πρώτης ψηφοφορίας επί των προς αναθεώρηση άρθρων-θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στο τέλος Αυγούστου.
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