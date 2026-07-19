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Βίντεο: Αυτοκίνητο κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Αθηνών - Ωρωπού και συγκρούστηκε με φορτηγάκι
Βίντεο: Αυτοκίνητο κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Αθηνών - Ωρωπού και συγκρούστηκε με φορτηγάκι
Τα οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά
Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών - Ωρωπού, όταν αυτοκίνητο που, σύμφωνα με πληροφορίες, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκε με φορτηγάκι.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το oropos.news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τις στιγμές που ακολούθησαν πριν και μετά τη σύγκρουση.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το oropos.news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τις στιγμές που ακολούθησαν πριν και μετά τη σύγκρουση.
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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας.
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