Ανατροπή σκάφους στη Θάσο,  σώοι οι έξι επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα

Ανατροπή σκάφους στη Θάσο,  σώοι οι έξι επιβαίνοντες

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναριών - Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Ανατροπή σκάφους στη Θάσο,  σώοι οι έξι επιβαίνοντες
Eκμισθομένο σκάφους με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπηκόους Ρουμανίας), ανετράπη το μεσημέρι  στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού Θάσου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο μετέβησαν έτερο σκάφος του εκμισθωτή, καθώς και το ιστιοφόρο «KOZMOS» σημαίας Τουρκίας, τα οποία εντόπισαν το σκάφος και περισυνέλλεξαν τους επιβαίνοντες του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη στεριά δηλώνοντας καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λιμεναριών. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

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