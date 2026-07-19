Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στον Κορινό Κατερίνης
Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στον Κορινό Κατερίνης
Αυτή τη στιγμή η σορός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (19/7), καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή Κορινού Κατερίνης.
Αυτή τη στιγμή η σορός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.
Αυτή τη στιγμή η σορός μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.
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