Να ληφθούν υπόψη ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι πριν την οριστική απόφαση για τη δομή μεταναστών, ζητά ο δήμαρχος Ηρακλείου

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηρακλείου ζητά από τον Θανάση Πλεύρη πριν την οριστικοποίηση της απόφασης για την κλειστή δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, να λάβει υπόψη του τα ζητήματα περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας