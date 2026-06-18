Να ληφθούν υπόψη ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι πριν την οριστική απόφαση για τη δομή μεταναστών, ζητά ο δήμαρχος Ηρακλείου
Να ληφθούν υπόψη ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι πριν την οριστική απόφαση για τη δομή μεταναστών, ζητά ο δήμαρχος Ηρακλείου
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηρακλείου ζητά από τον Θανάση Πλεύρη πριν την οριστικοποίηση της απόφασης για την κλειστή δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, να λάβει υπόψη του τα ζητήματα περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας
Μετά την γνωστοποίηση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προς τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, της πρόθεσης για δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στον χώρο των πρώην αποθηκών «Σκουλούδη», ο δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του, ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:
«Τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου - Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».
Υπενθυμίζεται ότι τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επέλεξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Όπως αναφέρεται, κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου.
Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά.
Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη επιλογή αποφασίστηκε μετά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου συνδέεται με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με το γεγονός ότι ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο κρίνεται ακατάλληλος.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:
«Τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου - Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».
Υπενθυμίζεται ότι τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επέλεξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.
Αυτοψία στον χώρο από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.
Όπως αναφέρεται, κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου.
Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα του εκθεσιακού χώρου της Αγυιάς στα Χανιά.
Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη επιλογή αποφασίστηκε μετά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο διάστημα, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάγκη εξεύρεσης νέου χώρου συνδέεται με την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με το γεγονός ότι ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο κρίνεται ακατάλληλος.
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