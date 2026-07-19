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Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Φωκίδα
Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Φωκίδα
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Κονιακού
Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/7) στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος, στη Φωκίδα.
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αποτέλεσμα ήταν ένας 35χρονος και μία 55χρονη να αφήνουν την τελευταία τους πνοή και ένας 60χρονος να τραυματίζεται σοβαρά, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αποτέλεσμα ήταν ένας 35χρονος και μία 55χρονη να αφήνουν την τελευταία τους πνοή και ένας 60χρονος να τραυματίζεται σοβαρά, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.
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