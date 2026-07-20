Με 75 μέλη η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ: Όλα τα ονόματα
Με 75 μέλη η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ: Όλα τα ονόματα
Σύμφωνα με τους επιτελείς του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο
Συνέχεια στην οργανωτική της ανασυγκρότηση δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τους επιτελείς του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
Αναλυτικά, η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ:
1. Αλέξης Τσίπρας
2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης
3. Αθανασιάδης Χάρης
4. Αϊβαλής Βασίλης
5. Ακριβούλη Ζωή
6. Αλεξίου Σωτήρης
7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα
8. Αποστόλου Στυλιανός
9. Βασιλειάδης Γιώργος
10. Γαβρόγλου Κώστας
Σύμφωνα με τους επιτελείς του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
Αναλυτικά, η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ:
1. Αλέξης Τσίπρας
2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης
3. Αθανασιάδης Χάρης
4. Αϊβαλής Βασίλης
5. Ακριβούλη Ζωή
6. Αλεξίου Σωτήρης
7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα
8. Αποστόλου Στυλιανός
9. Βασιλειάδης Γιώργος
10. Γαβρόγλου Κώστας
11. Γιωτάκη Φανή
12. Γκασούκα Δήμητρα
13. Δήμτσας Κωστής
14. Διαμαντοπούλου Τζένη
15. Δρίτσας Σπύρος
16. Ζαννιάς Αναστάσης
17. Ζάχαρης Βαγγέλης
18. Θεοδωράκης Γρηγόρης
19. Ιωακειμίδης Γιώργος
20. Καλλούλι Άντζελα
21. Καλογιάννης Απόστολος
22. Καλογήρου Μιχάλης
23. Καμμά Μαρία
24. Καρπουχτσής Κώστας
25. Καρτερός Θανάσης
26. Κόκκαλης Πέτρος
27. Κοτσακάς Κωστής
28. Κουντούρη Φανή
29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος
30. Κουφονικολάκου Θεώνη
31. Κρικρής Γιώργος
32. Κωνσταντινίδης Γιώργος
33. Λαγουβάρδος Κώστας
34. Λαλιώτου Ιωάννα
35. Λεπενιώτη Μαρία
36. Λιάκος Δημήτρης
37. Λυρίτσης Δημήτρης
38. Μαγκλάρας Βασίλης
39. Μαραντζίδης Νίκος
40. Μαυρουδής Χάρης
41. Μαυρωνά Άννα Μαρία
42. Μόσχος Θωμάς
43. Μουμουλίδης Θέμης
44. Μπακαδήμα Φωτεινή
45. Μπαλατσούκας Γιώργος
46. Μπέρδου Κατερίνα
47. Νταφόπουλος Δημήτρης
48. Νυφούδης Νίκος
49. Παγκάλου Φωτεινή
50. Πάντζιου Γραμμάτη
51. Παπαγεωργίου Παυσανίας
52. Παπαδοπούλου Άννα
53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης
54. Πεππέ Γιάννα
55. Πετρακάκης Μανώλης
56. Πλειώνης Μανώλης
57. Ρέντζου Εύα
58. Σαλπέας Γιάννης
59. Σαουλίδης Αντώνης
60. Σκανδάμης Μαρίνος
61. Στυλιανού Άρης
62. Τεμπονέρας Διονύσης
63. Τζήμητρας Χάρης
64. Τόσκας Μίλτος
65. Τούμπουρος Κώστας
66. Τουμασάτου Μαριάννα
67. Τουρλίδης Γεώργιος
68. Τρίαντος Νίκος
69. Τσαγκλή Χριστίνα
70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
71. Τσουρούτας Νίκος
72. Φωτονιάτα Ευγενία
73. Χαΐδος Γιάννης
74. Χειλάκης Αιμίλιος
75. Χριστοδούλου Χρήστος
12. Γκασούκα Δήμητρα
13. Δήμτσας Κωστής
14. Διαμαντοπούλου Τζένη
15. Δρίτσας Σπύρος
16. Ζαννιάς Αναστάσης
17. Ζάχαρης Βαγγέλης
18. Θεοδωράκης Γρηγόρης
19. Ιωακειμίδης Γιώργος
20. Καλλούλι Άντζελα
21. Καλογιάννης Απόστολος
22. Καλογήρου Μιχάλης
23. Καμμά Μαρία
24. Καρπουχτσής Κώστας
25. Καρτερός Θανάσης
26. Κόκκαλης Πέτρος
27. Κοτσακάς Κωστής
28. Κουντούρη Φανή
29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος
30. Κουφονικολάκου Θεώνη
31. Κρικρής Γιώργος
32. Κωνσταντινίδης Γιώργος
33. Λαγουβάρδος Κώστας
34. Λαλιώτου Ιωάννα
35. Λεπενιώτη Μαρία
36. Λιάκος Δημήτρης
37. Λυρίτσης Δημήτρης
38. Μαγκλάρας Βασίλης
39. Μαραντζίδης Νίκος
40. Μαυρουδής Χάρης
41. Μαυρωνά Άννα Μαρία
42. Μόσχος Θωμάς
43. Μουμουλίδης Θέμης
44. Μπακαδήμα Φωτεινή
45. Μπαλατσούκας Γιώργος
46. Μπέρδου Κατερίνα
47. Νταφόπουλος Δημήτρης
48. Νυφούδης Νίκος
49. Παγκάλου Φωτεινή
50. Πάντζιου Γραμμάτη
51. Παπαγεωργίου Παυσανίας
52. Παπαδοπούλου Άννα
53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης
54. Πεππέ Γιάννα
55. Πετρακάκης Μανώλης
56. Πλειώνης Μανώλης
57. Ρέντζου Εύα
58. Σαλπέας Γιάννης
59. Σαουλίδης Αντώνης
60. Σκανδάμης Μαρίνος
61. Στυλιανού Άρης
62. Τεμπονέρας Διονύσης
63. Τζήμητρας Χάρης
64. Τόσκας Μίλτος
65. Τούμπουρος Κώστας
66. Τουμασάτου Μαριάννα
67. Τουρλίδης Γεώργιος
68. Τρίαντος Νίκος
69. Τσαγκλή Χριστίνα
70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
71. Τσουρούτας Νίκος
72. Φωτονιάτα Ευγενία
73. Χαΐδος Γιάννης
74. Χειλάκης Αιμίλιος
75. Χριστοδούλου Χρήστος
5+1 παρεμβάσεις για την ΠαιδείαΣημειωτέον ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) παραχωρεί σήμερα συνέντευξη Τύπου στις 12.30 στην ΕΣΗΕΑ, συνεχίζοντας την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος ανά τομέα πολιτικής και με βάση τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου μαζί με τον αναπληρωτή τομεάρχη Παναγιώτη Κασσιανό θα παρουσιάσουν σήμερα τις 5+1 εμβληματικές παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία. Τη συνέντευξη θα συντονίσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Θεώνη Κουφονικολάκου.
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