Τέσσερις θάνατοι λουομένων την Κυριακή σε όλη τη χώρα
Τέσσερις θάνατοι λουομένων την Κυριακή σε όλη τη χώρα
Δύο από τα περιστατικά καταγράφηκαν στη Σαλαμίνα και από ένα στη Μονεμβασιά και την Πιερία
Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή στη Σαλαμίνα (δύο μέσα σε λίγες ώρες), την Μονεμβασιά και την Πιερία.
Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος ημεδαπός στη θαλάσσια περιοχή «Κατάστημα» της Σαλαμίνας. Επίσης στη Σαλαμίνα, στην περιοχή «Ηλιαχτή» ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 80χρονος ημεδαπός.
Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, 80χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία της Ελιάς Δήμου Μονεμβασιάς.
Επιπλέον ένας 78χρονοςημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργεί προανάκριση από τα αρμόδια λιμεναρχεία ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος ημεδαπός στη θαλάσσια περιοχή «Κατάστημα» της Σαλαμίνας. Επίσης στη Σαλαμίνα, στην περιοχή «Ηλιαχτή» ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 80χρονος ημεδαπός.
Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, 80χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία της Ελιάς Δήμου Μονεμβασιάς.
Επιπλέον ένας 78χρονοςημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργεί προανάκριση από τα αρμόδια λιμεναρχεία ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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