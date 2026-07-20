Τέσσερις θάνατοι λουομένων την Κυριακή σε όλη τη χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Λουόμενος Πνιγμοί

Τέσσερις θάνατοι λουομένων την Κυριακή σε όλη τη χώρα

Δύο από τα περιστατικά καταγράφηκαν στη Σαλαμίνα και από ένα στη Μονεμβασιά και την Πιερία

Τέσσερις θάνατοι λουομένων την Κυριακή σε όλη τη χώρα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν την Κυριακή στη Σαλαμίνα (δύο μέσα σε λίγες ώρες), την Μονεμβασιά και την Πιερία.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος ημεδαπός στη θαλάσσια περιοχή «Κατάστημα» της Σαλαμίνας. Επίσης στη Σαλαμίνα, στην περιοχή «Ηλιαχτή» ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 80χρονος ημεδαπός.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, 80χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία της Ελιάς Δήμου Μονεμβασιάς.

Επιπλέον ένας 78χρονοςημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας

Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργεί προανάκριση από τα αρμόδια λιμεναρχεία ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης