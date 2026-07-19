Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πάτημα Κορωπίου
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πάτημα Κορωπίου
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι
Υπό έλεγχο είναι η φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Πάτημα Κορωπίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Στο σημείο επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία 3 , δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πάτημα_Κορωπίου της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Φωτογραφία εξωφύλλου και βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026
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