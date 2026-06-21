Missing alert για την εξαφάνιση ανήλικης
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού

Missing alert για την εξαφάνιση ανήλικης

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη της

Missing alert για την εξαφάνιση ανήλικης
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Κινητοποίηση στις Αρχές, έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 14χρονης Ζωή Π.Μ, από την περιοχή της Νίκαιας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 20/06/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας , η Ζωή Π.Μ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ζωή Π.Μ. έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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