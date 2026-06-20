Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης
Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης
Μαραθώνια η διαδικασία των απολογιών για τους τέσσερις από τους 7 κατηγορούμενους
Στην απόφαση για προφυλάκιση δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου η μαραθώνια διαδικασία απολογιών στα Δικαστήρια Ηρακλείου για την υπόθεση που αφορά το κύκλωμα «πειρατικής» συνδρομητικής τηλεόρασης, με τη φερόμενη ζημία να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
Από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για την υπόθεση, τρεις - πατέρας και δύο γιοι- ζήτησαν νέα προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεταξύ των τεσσάρων που απολογήθηκαν ήταν τρεις κατηγορούμενοι από το Ηράκλειο, ένα ζευγάρι και ο αδελφός της γυναίκας.
Σύμφωνα με το cretalive.gr ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν η γυναίκα και ο αδελφός της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, καθώς και υψηλή χρηματική εγγύηση. Για τη γυναίκα η εγγύηση ορίστηκε στις 20.000 ευρώ, ενώ για τον αδελφό της στις 30.000 ευρώ.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο αδελφών, Λευτέρης Κάρτσωνας και Μανώλης Κριτζάς, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποινική μεταχείριση των εντολέων τους μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας.
Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκ. ευρώ ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ!
Η απόλυτη εχεμύθεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση διαρκούσης της πολύμηνης επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση γνώριζαν ότι οποιαδήποτε διαρροή ή κίνηση γινόταν αντιληπτή από τα μέλη της οργάνωσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της έρευνας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως το σύνολο της τεχνολογικής τους υποδομής και να απενεργοποιήσουν κρίσιμα συστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με ένα remote, με μια απλή κίνηση, θα απενεργοποιούσαν τα πάντα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι Αρχές προχώρησαν στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ο κεντρικός διακομιστής είχε εντοπιστεί στο Αγρίνιο, ενώ τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν τραπεζικές ροές που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και ροές σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα διαφορετικές χώρες.
Από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για την υπόθεση, τρεις - πατέρας και δύο γιοι- ζήτησαν νέα προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεταξύ των τεσσάρων που απολογήθηκαν ήταν τρεις κατηγορούμενοι από το Ηράκλειο, ένα ζευγάρι και ο αδελφός της γυναίκας.
Σύμφωνα με το cretalive.gr ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν η γυναίκα και ο αδελφός της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, καθώς και υψηλή χρηματική εγγύηση. Για τη γυναίκα η εγγύηση ορίστηκε στις 20.000 ευρώ, ενώ για τον αδελφό της στις 30.000 ευρώ.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο αδελφών, Λευτέρης Κάρτσωνας και Μανώλης Κριτζάς, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποινική μεταχείριση των εντολέων τους μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας.
Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκ. ευρώ ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ!
Η απόλυτη εχεμύθεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση διαρκούσης της πολύμηνης επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση γνώριζαν ότι οποιαδήποτε διαρροή ή κίνηση γινόταν αντιληπτή από τα μέλη της οργάνωσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της έρευνας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως το σύνολο της τεχνολογικής τους υποδομής και να απενεργοποιήσουν κρίσιμα συστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με ένα remote, με μια απλή κίνηση, θα απενεργοποιούσαν τα πάντα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι Αρχές προχώρησαν στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ο κεντρικός διακομιστής είχε εντοπιστεί στο Αγρίνιο, ενώ τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν τραπεζικές ροές που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και ροές σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα διαφορετικές χώρες.
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