Φαρμακείο αυτοκινήτου: Παράταση για τις νέες προδιαγραφές, τι αλλάζει για τους οδηγούς
Φαρμακείο αυτοκινήτου: Παράταση για τις νέες προδιαγραφές, τι αλλάζει για τους οδηγούς
Τα 16 είδη που πρέπει να περιέχει - Oι οδηγοί αποκτούν περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις του κανονισμού
Παράταση δόθηκε στην εφαρμογή του μέτρου «φαρμακείο αυτοκίνητου» που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Νέα ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς, χιλιάδες οδηγοί δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.
Όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.
Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.
• Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
• Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)
• Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)
Νέα ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς, χιλιάδες οδηγοί δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.
Όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.
Τα υλικά του φαρμακείου πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ.
Τα πρόστιμαΣε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.
Τι πρέπει να περιέχει• Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)
• Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)
• Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)
• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)
• Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)
• Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)
• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
• Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
• Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
• Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
• Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος
• Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
• Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.
• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)
• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)
• Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)
• Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)
• Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)
• Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος
• Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)
• Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.
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