Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περίπου 45.000 στρέμματα κάηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη
Ο υπολογισμός, βάσει της δοροφορικής φωτογραφίας του Copernicus, δεν περιλαμβάνει τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πρέβελη
Τα μέτωπα που ξέσπασαν χθες Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη στο Ρέθυμνο έχουν καταστρέψει περίπου 45.000 στρέμματα γης, δείχνει η ανάλυση των εικόνων υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus.
Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.
Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Η εικόνα ελήφθη σήμερα Πέμπτη στις 12:13 (ώρα Ελλάδας) ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.
Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.
Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Η εικόνα ελήφθη σήμερα Πέμπτη στις 12:13 (ώρα Ελλάδας) ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.
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