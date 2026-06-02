Μωραΐτης για τη διάλυση της Νέας Αριστεράς: Φοβάμαι τον συναισθηματισμό του Τσίπρα, μήπως τους λυπηθεί
«Αρκετά δεν τους κουβάλησε; Αρκετά δεν τους πλήρωσε;» αναφέρει ο στιχουργός σε ανάρτησή του
Τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά σχολιάζει με ανάρτησή του ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης.
Με αφορμή τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστερας, ο Μωραΐτης αναφέρει πως η πορεία του κόμματος «απέδειξε πως αν μαζευτούν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Τσίπρα χωρίς τον Τσίπρα, το ποσοστό που πετυχαίνουν στην κοινωνία είναι 1-2%».
Και καταλήγει στην ανάρτησή του σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα: «Φοβάμαι κάπως τον συναισθηματισμό του, μήπως τους λυπηθεί. Αλλά, από την άλλη, αρκετά δεν τους κουβάλησε; Αρκετά δεν τους πλήρωσε;».
Η ανάρτηση του Νίκου ΜωραΐτηΑναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτης για τη διάλυση της Νέας Αριστεράς:
Η μεγάλη προσφορά της Νέας Αριστεράς ήταν ότι απέδειξε πως αν μαζευτούν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Τσίπρα χωρίς τον Τσίπρα, το ποσοστό που πετυχαίνουν στην κοινωνία είναι 1-2%.
Για μένα τα πράγματα είναι απλά: Το boom του κόμματος Τσίπρα με την πρώτη οφείλεται στο γεγονός ότι είδαμε νέα πρόσωπα - με τα σωστά και τα λάθη τους, αλλά νέα πρόσωπα.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμένουν να «διορθώσει» ο Τσίπρας το σωστό του. Να κάνει το λάθος να πάρει παλιά, καμένα, εκτεθειμένα πρόσωπα (δε μιλάω για εξαιρέσεις), για να πουν: «Είδες! Μια απ’ τα ίδια είναι».
Φοβάμαι κάπως τον συναισθηματισμό του, μήπως τους λυπηθεί. Αλλά, από την άλλη, αρκετά δεν τους κουβάλησε; Αρκετά δεν τους πλήρωσε;
