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Γυναίκα στο λιμάνι της Άνδρου τραυματίστηκε όταν σχοινί πρόσδεσης πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της
ΕΛΛΑΔΑ
Άνδρος Τραυματισμός Γυναίκα Αυτοκίνητο Λιμάνι

Γυναίκα στο λιμάνι της Άνδρου τραυματίστηκε όταν σχοινί πρόσδεσης πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της

Στην επιβάτιδα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και από μέλη του πληρώματος του πλοίου

Γυναίκα στο λιμάνι της Άνδρου τραυματίστηκε όταν σχοινί πρόσδεσης πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της
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Από θραύσματα τζαμιού τραυματίστηκε μία 44χρονη επιβάτιδα στο λιμάνι του Γαυρίου στην 'Ανδρο, όταν ορμίδιο επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου (λεπτό και ελαφρύ σχοινί που εκτοξεύεται ή ρίχνεται από το πλοίο προς την προβλήτα κατά τη διαδικασία πρόσδεσης) προσέκρουσε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μέσα στο οποίο ανέμενε να επιβιβαστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το εκτοξευόμενο ορμίδιο, γνωστό ως «βιλάι», χτύπησε το παράθυρο του Ι.Χ. οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και η 44χρονη να τραυματιστεί στα πόδια από τα θραύσματα.

Στην επιβάτιδα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και από μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Στη συνέχεια η 44χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο πλοίο, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γαυρίου του Λιμεναρχείου 'Ανδρου.
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