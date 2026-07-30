Γυναίκα στο λιμάνι της Άνδρου τραυματίστηκε όταν σχοινί πρόσδεσης πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της

Στην επιβάτιδα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και από μέλη του πληρώματος του πλοίου