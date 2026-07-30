INΣΕΤΕ: Ανοδική πορεία καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός για το 2026, πάνω από 10 εκατ. συνολικά οι διεθνείς αφίξεις στο διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούνιο

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 2,1 εκατ.





Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 80.000 ή 2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.







Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 727.000 παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 360.000 παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 128.000 διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 6%, ενώ στο 'Ακτιο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 141.000, αυξημένες κατά 6,9%. Στη Μύκονο καταγράφηκαν 157.000 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 13,2% ενώ στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 193.000 παρουσιάζοντας αύξηση 2%. Στην Καλαμάτα καταγράφηκαν 61.000 αφίξεις αυξημένες κατά 10%, στη Σάμο 54.000 αυξημένες κατά 27,3% και στη Σκιάθο 96.000, αυξημένες κατά +12%. Στην Καβάλα καταγράφηκαν 32.000 αφίξεις μειωμένες κατά 16,2% ενώ στη Μυτιλήνη 27.000 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.



Ανοδική είναι η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 2,1 εκατ. αφίξεις (αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2025). Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 1,6 εκατ. αφίξεις (αύξηση 1,7%), τα Ιόνια Νησιά με 1,4 εκατ. αφίξεις (αύξηση 7,5%), οι Κυκλάδες με 350 χιλ. αφίξεις (αύξηση 6,7%) και η Πελοπόννησος με 83 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,1%).







Το β' τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 802 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 5,1%. Τον Μάιο καταγράφηκαν 912 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 3,2%. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.



Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Αθήνα, με 2,2 εκατ. αφίξεις, (αύξηση 4,9%). Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 610 χιλ. (αύξηση 4,9%). Στο Ηράκλειο σημειώθηκαν 450 χιλ. αφίξεις (αύξηση 1,1%) και στα Χανιά 238 χιλ., (αύξηση 7,3%).



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Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 94 χιλ. αφίξεις (αυξημένες κατά 2,5%), στη Ζάκυνθο 24 χιλ. (αυξημένες κατά 19,9%) και στην Κεφαλονιά 24 χιλ., με αύξηση 9,5%. Στη Μυτιλήνη οι αφίξεις ανήλθαν σε 96 χιλ., καταγράφοντας αύξηση 4,2% και στη Σάμο σε 48 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%. Στην Καβάλα σημειώθηκαν 25 χιλ. αφίξεις, αυξημένες κατά 37,6% και στη Σκιάθο καταγράφηκαν 12 χιλ. αφίξεις



σημειώνοντας αύξηση 3%. Τέλος, στην Καλαμάτα σημειώθηκαν 4 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά 6,7%.



Ανοδική είναι η πορεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026 σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες. Τη μεγαλύτερη κίνηση κατέγραψε η Κρήτη, με 688 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το 2025). Ακολούθησαν οι Κυκλάδες, όπου οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 421 χιλ., σημειώνοντας άνοδο 10,1% και τα Δωδεκάνησα, με 325 χιλ. αφίξεις και άνοδο 3,1%. Τέλος, στην περιοχή των Ιονίων Νήσων καταγράφηκαν 143 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.



Θετικό πρόσημο καταγράφει o ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων , καθώς - όπως αναφέρεται - την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 10,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις , αυξημένες κατά 396.000 ή 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 80.000 ή 2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 3,8 εκατ. διεθνείς αφίξεις, οριακά μειωμένες κατά 0,04% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 1,2 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6%. Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 7,1% ενώ στα Χανιά οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 616.000 αυξημένες κατά 13,2%. Στη Ρόδο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις αυξημένες κατά 3,1% ενώ στην Κω 443.000 μειωμένες κατά 2%.Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 727.000 παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 360.000 παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 128.000 διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 6%, ενώ στο 'Ακτιο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 141.000, αυξημένες κατά 6,9%. Στη Μύκονο καταγράφηκαν 157.000 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 13,2% ενώ στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 193.000 παρουσιάζοντας αύξηση 2%. Στην Καλαμάτα καταγράφηκαν 61.000 αφίξεις αυξημένες κατά 10%, στη Σάμο 54.000 αυξημένες κατά 27,3% και στη Σκιάθο 96.000, αυξημένες κατά +12%. Στην Καβάλα καταγράφηκαν 32.000 αφίξεις μειωμένες κατά 16,2% ενώ στη Μυτιλήνη 27.000 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.Ανοδική είναι η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026. Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 2,1 εκατ. αφίξεις (αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2025). Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 1,6 εκατ. αφίξεις (αύξηση 1,7%), τα Ιόνια Νησιά με 1,4 εκατ. αφίξεις (αύξηση 7,5%), οι Κυκλάδες με 350 χιλ. αφίξεις (αύξηση 6,7%) και η Πελοπόννησος με 83 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,1%).Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, καταγράφηκαν 4,6 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Ειδικότερα, το α' τρίμηνο 2026 καταγράφηκαν 1,8 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 564 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7%. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 576 χιλ. αφίξεις, με άνοδο 10,5%. Τον Μάρτιο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 656 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.Το β' τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 802 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 5,1%. Τον Μάιο καταγράφηκαν 912 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 3,2%. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Αθήνα, με 2,2 εκατ. αφίξεις, (αύξηση 4,9%). Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 610 χιλ. (αύξηση 4,9%). Στο Ηράκλειο σημειώθηκαν 450 χιλ. αφίξεις (αύξηση 1,1%) και στα Χανιά 238 χιλ., (αύξηση 7,3%).Στη Ρόδο καταγράφηκαν 227 χιλ. αφίξεις (αύξηση 2,4%) και στην Κω 82 χιλ. (αύξηση 5,1%). Η Κάρπαθος σημείωσε αύξηση 2,4% με 16 χιλ. αφίξεις. Στη Σαντορίνη καταγράφηκαν 251 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% ενώ στη Μύκονο σημειώθηκαν 95 χιλ., οριακά μειωμένες κατά 1%. Στην Πάρο οι αφίξεις ανήλθαν σε 76 χιλ., καταγράφοντας άνοδο 13,5%.Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 94 χιλ. αφίξεις (αυξημένες κατά 2,5%), στη Ζάκυνθο 24 χιλ. (αυξημένες κατά 19,9%) και στην Κεφαλονιά 24 χιλ., με αύξηση 9,5%. Στη Μυτιλήνη οι αφίξεις ανήλθαν σε 96 χιλ., καταγράφοντας αύξηση 4,2% και στη Σάμο σε 48 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%. Στην Καβάλα σημειώθηκαν 25 χιλ. αφίξεις, αυξημένες κατά 37,6% και στη Σκιάθο καταγράφηκαν 12 χιλ. αφίξειςσημειώνοντας αύξηση 3%. Τέλος, στην Καλαμάτα σημειώθηκαν 4 χιλ. αφίξεις, μειωμένες κατά 6,7%.Ανοδική είναι η πορεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026 σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες. Τη μεγαλύτερη κίνηση κατέγραψε η Κρήτη, με 688 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,2% σε σύγκριση με το 2025). Ακολούθησαν οι Κυκλάδες, όπου οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 421 χιλ., σημειώνοντας άνοδο 10,1% και τα Δωδεκάνησα, με 325 χιλ. αφίξεις και άνοδο 3,1%. Τέλος, στην περιοχή των Ιονίων Νήσων καταγράφηκαν 143 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8,6 εκατ. ταξιδιώτες,



έναντι 7,1 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3,8 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.



Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389 χιλ. ταξιδιώτες. 'Ανοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 966 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2% σε 454 χιλ. ταξιδιώτες.



Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 5.320 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 18%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.676 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 36,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,420 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,262 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,9%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 414 εκατ. ευρώ.



Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 761 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 27,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 222 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 50,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 736 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 539 εκατ. ευρώ.