Δήμαρχος Πάρου για την φωτιά: Με αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία, παραμένω δίπλα στους συμπολίτες μου
Δήμαρχος Πάρου για την φωτιά: Με αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία, παραμένω δίπλα στους συμπολίτες μου
Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Πάρου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου συνελήφθησαν καθώς στον χώρο από όπου ξέσπασε η φωτιά, υπήρχε τεράστιος όγκος σκουπιδιών
Την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε μετά τη σύλληψή του για τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Πάρο εξέφρασε ο δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Σύρου να αφεθεί ελεύθερος μαζί με τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους.
Ο δήμαρχος Πάρου, σε δήλωσή-ανάρτηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόνισε ότι υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες του», υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή προτεραιότητά του ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία του νησιού.
Η απάντηση του Δημάρχου Πάρου
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά, ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.
Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, προς το σκοπό δε αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους Εθελοντές δασοπυροσβέστες και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες, δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, για να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους.
Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δημόσια και στους Νομικούς Παραστάτες του Δήμου Πάρου, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική τους συμπαράσταση.
Κ.Μ.
Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου συνελήφθησαν εχθές καθώς στον χώρο από όπου ξέσπασε η φωτιά στην Πάρο, υπήρχε τεράστιος όγκος σκουπιδιών. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Σύρου, η οποία αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους και να συνεχίζει την έρευνα για την πυρκαγιά προς πάσα κατεύθυνση, διερευνώντας ακόμη και τη διάπραξη τυχόν περισσότερων αδικημάτων αλλά και την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.
Ο δήμαρχος Πάρου, σε δήλωσή-ανάρτηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόνισε ότι υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες του», υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή προτεραιότητά του ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία του νησιού.
Η απάντηση του Δημάρχου Πάρου
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά, ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.
Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, προς το σκοπό δε αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους Εθελοντές δασοπυροσβέστες και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες, δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, για να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους.
Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δημόσια και στους Νομικούς Παραστάτες του Δήμου Πάρου, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική τους συμπαράσταση.
Κ.Μ.
Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου συνελήφθησαν εχθές καθώς στον χώρο από όπου ξέσπασε η φωτιά στην Πάρο, υπήρχε τεράστιος όγκος σκουπιδιών. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Σύρου, η οποία αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους και να συνεχίζει την έρευνα για την πυρκαγιά προς πάσα κατεύθυνση, διερευνώντας ακόμη και τη διάπραξη τυχόν περισσότερων αδικημάτων αλλά και την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.
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