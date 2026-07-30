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Δεν βάζουμε μυαλό: Έκοβαν μέταλλα με τροχούς εν μέσω υψηλού κινδύνου, τέσσερις συλλήψεις από την Πυροσβεστική
Δεν βάζουμε μυαλό: Έκοβαν μέταλλα με τροχούς εν μέσω υψηλού κινδύνου, τέσσερις συλλήψεις από την Πυροσβεστική
Σε Αττική και Μεσσηνία οι συλλήψεις
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τα ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν δύο από τους συλληφθέντες, που χρησιμοποιούσαν τροχό για την κοπή μεταλλικών αντικειμένων, προκαλώντας σπινθήρες, την ώρα που οι περιοχές της χώρας βρίσκονταν σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση περιστατικών που μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Στον Δήμο Αχαρνών, συνελήφθη ένας 59χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:58, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν σε ανάφλεξη και εκδήλωση φωτιάς. Για την υπόθεση επιλήφθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.
Στη Δροσιά Αττικής, συνελήφθη ένας 41χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, καθώς πραγματοποιούσε θερμές εργασίες σε αυλή μονοκατοικίας. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός, και μάλιστα σε σημείο κοντά σε δασική έκταση. Στον 41χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας, συνελήφθη ένας 60χρονος για πυρκαγιά που, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, προκλήθηκε από αμέλεια. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:56, όταν ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά που προκλήθηκε επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων αγροτοδασικής γης. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποίησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας.
Παράλληλα, στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος συνελήφθη ένας ημεδαπός για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:46, σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς και τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 906.550,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 236 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 208 (88,14%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,86%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη ενεργοποίηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καθώς αυτές τις ημέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση περιστατικών που μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Στον Δήμο Αχαρνών, συνελήφθη ένας 59χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:58, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι οδήγησαν σε ανάφλεξη και εκδήλωση φωτιάς. Για την υπόθεση επιλήφθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.
Συνελήφθη 59χρονος στις Αχαρνές για πυρκαγιά από εργασίες με τροχό
Στη Δροσιά Αττικής, συνελήφθη ένας 41χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, καθώς πραγματοποιούσε θερμές εργασίες σε αυλή μονοκατοικίας. Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός, και μάλιστα σε σημείο κοντά σε δασική έκταση. Στον 41χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε 41χρονο στη Δροσιά
Στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας, συνελήφθη ένας 60χρονος για πυρκαγιά που, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, προκλήθηκε από αμέλεια. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:56, όταν ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά που προκλήθηκε επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων αγροτοδασικής γης. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποίησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας.
Πυρκαγιά 25 στρεμμάτων στη Μεσσηνία από αγροτικές εργασίες
Παράλληλα, στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος συνελήφθη ένας ημεδαπός για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:46, σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς και τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Σύλληψη για φωτιά σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων στα Σπάτα
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 627 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 906.550,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 236 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 208 (88,14%) είναι από αμέλεια και οι 28 (11,86%) από πρόθεση.
627 πρόστιμα και 236 συλλήψεις από την αρχή του έτους
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη ενεργοποίηση και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καθώς αυτές τις ημέρες οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.
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