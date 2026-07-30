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Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 20:00 το μέτρο σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

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