Νίκος Μωραΐτης: Ο Κασσελάκης αυτοχαρακτηριζόταν asset και έλεγε «μπορώ να αφήσω αποτύπωμα εν δυνάμει μεγαλύτερο και από του Ανδρέα Παπανδρέου»

Τους εξήγησα ότι ήταν κακή ιδέα, ότι υπάρχουν πολλοί και εξειδικευμένοι μουσικοί σταθμοί στην Αθήνα και ότι θα ανοίξουν μέτωπο με τους εργαζόμενους, χωρίς να πετύχουν αύξηση ούτε της ακροαματικότητας ούτε των εσόδων.Μετά η συζήτηση έφυγε σε άλλα θέματα. Ήταν Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, μία μέρα πριν αποχωρήσουν οι 9 βουλευτές της «ομάδας Αχτσιόγλου» και το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Κάποια στιγμή πιάνει τον Στέφανο η κρίση μεγαλείου: «Δεν πειράζει, ας φύγουν, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο asset, έχουμε έναν Πρόεδρο (σ.σ.: τον εαυτό του) ο οποίος μπορεί να αφήσει αποτύπωμα στην Ελλάδα εν δυνάμει μεγαλύτερο και από του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι δεν είναι;».Σιωπή στο τραπέζι. Τα μάτια μου γυρνούν και κοιτούν αργά αργά έναν έναν τους ομοτράπεζους, όπως η κινηματογραφική κάμερα: τους δύο γραμματείς, τον διευθυντή του γραφείου του, έναν πολιτευτή από την Κρήτη, τον ναύαρχο. Απελπισμένοι όλοι με τη μαύρη μοίρα που τους έλαχε, αλλά σιωπηλοί.«ΟΧΙ!», ακούγεται τότε η φωνή μου. Ο Κασσελάκης ταράζεται:«Είπα εν δυνάμει!».«Εν δυνάμει μπορεί να είσαι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να είσαι και ο άνθρωπος λόγω του οποίου δε θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ», του απαντώ, εκνευρίζοντάς τον ακόμη περισσότερο.Οπότε τη φράση «πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου στο Μαξίμου», που ο Τσίπρας στο βιβλίο του αποδίδει στον Κασσελάκη για να δείξει τη μεγαλομανία του (και ο Κασσελάκης στο χθεσινό του βίντεο είπε ψέματα ότι ο Τσίπρας την αποδίδει στον Τάιλερ Μακμπέθ), τη βρίσκω απόλυτα συμβατή με τον Στέφανο, γιατί όσοι τον ξέρουν έχουν ακούσει τα ίδια και χειρότερα!Αυτό όμως, ρε παιδί μου, που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πέντε πολιτικοί έμειναν σιωπηλοί μπροστά στον Αρχηγό που βρισκόταν σε παραλήρημα, και έπρεπε να έρθει ένας άσχετος, απ’ έξω, για να πει «ο βασιλιάς είναι γυμνός».