Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Βίντεο: Η προσπάθεια του «Champion Jet 3» να δέσει στη Ραφήνα ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι
Βίντεο: Η προσπάθεια του «Champion Jet 3» να δέσει στη Ραφήνα ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι
Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι
Για τουλάχιστον μία ώρα ο καπετάνιος του Champion Jet 3 προσπαθούσε να δέσει με ασφάλεια του πλοίο στο λιμάνι της Ραφήνας, ενώ στην περιοχή πνέουν ενισχυμένοι άνεμοι.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σημαντικά τους χειρισμούς προσέγγισης, ωστόσο, έπειτα από συνεχείς προσπάθειες και προσεκτικούς ελιγμούς, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι.
Δείτε βίντεο με το Champion Jet στο λιμάνι της Ραφήνας:
Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο θα ισχύει έως τη 1:00 τα ξημερώματα, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σημαντικά τους χειρισμούς προσέγγισης, ωστόσο, έπειτα από συνεχείς προσπάθειες και προσεκτικούς ελιγμούς, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι.
Δείτε βίντεο με το Champion Jet στο λιμάνι της Ραφήνας:
Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο θα ισχύει έως τη 1:00 τα ξημερώματα, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
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