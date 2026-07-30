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Τα βίντεο που «έκαψαν» τους τρεις συλληφθέντες για την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Γουδή

Τα βίντεο που «έκαψαν» τους τρεις συλληφθέντες για την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

Οι τρεις άνδρες έκαιγαν καλώδια προκειμένου να πάρουν τον χαλκό

Τα βίντεο που «έκαψαν» τους τρεις συλληφθέντες για την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή
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Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας πατέρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην θεάτρου Μπάντμιντον, στο Γουδί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν χάρη σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις τους μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Στα βίντεο που είχαν στην διάθεση τους οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταγράφονται τρία οχήματα να απομακρύνονται από την περιοχή λίγα λεπτά πριν οι καπνοί από τη φωτιά γίνουν ορατοί. Πρώτο εμφανίζεται ένα φορτηγάκι που μετέφερε λαμαρίνες και μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία φέρεται να είχαν αφαιρεθεί από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ ακολουθούν δύο ακόμη οχήματα. Λίγο αργότερα, οι κάμερες καταγράφουν και τα τρία αυτοκίνητα να εγκαταλείπουν την περιοχή, γεγονός που βοήθησε τους ερευνητές να ταυτοποιήσουν τους επιβαίνοντες.

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Οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αξιοποίησαν το οπτικό υλικό και άλλα στοιχεία της προανάκρισης, προχώρησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους στην περιοχή του Άλσους Ιλισίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις άνδρες έκαιγαν καλώδια προκειμένου να πάρουν τον χαλκό που είχαν στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό τους, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε μεγάλο τμήμα του πρώην θεάτρου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από όπου έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
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