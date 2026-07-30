Στο Θριάσιο 71χρονος από την Πρέβελη, έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του
Στο Θριάσιο 71χρονος από την Πρέβελη, έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του
Μαίνεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο
Στο Θριάσιο νοσοκομείο θα διακομιστεί ένας 71χρονος που υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που μαίνεται στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος κάτοικος Πρέβελης φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του.
Παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Η αεροδιακομιδή του έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αντιμετώπισης εγκαυμάτων.
Δείτε live στο protothema.gr όλες τις εξελίξεις για τα πύρινα μέτωπα πατώντας ΕΔΩ
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος κάτοικος Πρέβελης φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του.
Παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Η αεροδιακομιδή του έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αντιμετώπισης εγκαυμάτων.
Δείτε live στο protothema.gr όλες τις εξελίξεις για τα πύρινα μέτωπα πατώντας ΕΔΩ
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