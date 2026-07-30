Βίντεο: Απομάκρυναν καλόγριες και ιερές εικόνες από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων ενώ μαινόταν η φωτιά στην Πάρο
Βίντεο: Απομάκρυναν καλόγριες και ιερές εικόνες από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων ενώ μαινόταν η φωτιά στην Πάρο
Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα
Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια καλόγριες από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων στην Πάρο, ενώ μαίνεται η πυρκαγιά στην Τρυπητή.
Στην Πάρο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα ενώ συνδρομή για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων παρέχουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ.
Οι φλόγες πλησίασαν την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής βοήθησαν στην απομάκρυνση καλογριών από το σημείο ενώ απομακρύνθηκαν και ιερές εικόνες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
Στην Πάρο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα ενώ συνδρομή για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων παρέχουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ.
Οι φλόγες πλησίασαν την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής βοήθησαν στην απομάκρυνση καλογριών από το σημείο ενώ απομακρύνθηκαν και ιερές εικόνες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
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