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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ γιόρτασε τα 26α γενέθλια του φορώντας κράνος Βίκινγκ, δείτε φωτογραφίες
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ γιόρτασε τα 26α γενέθλια του φορώντας κράνος Βίκινγκ, δείτε φωτογραφίες
Ο Νορβηγός σταρ της Σίτι γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με την σύντροφό του και φίλους και το μπουφέ με τα φαγητά να κόβει την ανάσα
Μετά την εξαιρετική πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026, ο Έρλινγκ Χάλαντ ήθελε να περάσει λίγο χρόνο μακριά από το ποδόσφαιρο.
Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη Σαρδηνία μαζί με τη σύντροφό του, Ίζαμπελ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αναδημοσίευσε φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του στο Instagram, στην οποία αποκαλύπτεται το πλούσιο γεύμα που είχαν ετοιμάσει για τα γενέθλιά του, με φόντο τη θάλασσα.
Στο τραπέζι ξεχώριζαν μεγάλες ποσότητες ψητών κρεάτων, λουκάνικα, αυγά, pancakes, bagels, φρούτα, αλλά και ένας εντυπωσιακός πύργος από γλυκά και αρτοσκευάσματα, σε ένα γεύμα που ταίριαζε απόλυτα στη φήμη του Νορβηγού για τη διατροφή του, ενώ στην επόμενη φωτογραφία είναι όλοι οι φίλοι του που θα γιορτάσουν μαζί του αυτή την ημέρα.
Λίγο αργότερα, ο Χάλαντ δημοσίευσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται να χαλαρώνει πάνω στη θάλασσα φορώντας περικεφαλαία Βίκινγκ, συνοδεύοντάς τη με το λιτό μήνυμα: «26 χρόνια. Υπέροχα»
Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη Σαρδηνία μαζί με τη σύντροφό του, Ίζαμπελ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αναδημοσίευσε φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του στο Instagram, στην οποία αποκαλύπτεται το πλούσιο γεύμα που είχαν ετοιμάσει για τα γενέθλιά του, με φόντο τη θάλασσα.
Στο τραπέζι ξεχώριζαν μεγάλες ποσότητες ψητών κρεάτων, λουκάνικα, αυγά, pancakes, bagels, φρούτα, αλλά και ένας εντυπωσιακός πύργος από γλυκά και αρτοσκευάσματα, σε ένα γεύμα που ταίριαζε απόλυτα στη φήμη του Νορβηγού για τη διατροφή του, ενώ στην επόμενη φωτογραφία είναι όλοι οι φίλοι του που θα γιορτάσουν μαζί του αυτή την ημέρα.
Λίγο αργότερα, ο Χάλαντ δημοσίευσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται να χαλαρώνει πάνω στη θάλασσα φορώντας περικεφαλαία Βίκινγκ, συνοδεύοντάς τη με το λιτό μήνυμα: «26 χρόνια. Υπέροχα»
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