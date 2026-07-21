Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη
Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη
Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο - Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 14χρονος Αμπντούλ Ουαχάμπ Κάντρι, αφγανικής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 21 Ιουλίου από τον χώρο όπου φιλοξενούνταν.
Ο οργανισμός ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο 14χρονος έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα, είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.
Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τη Γραμμή SOS 1056 του οργανισμού.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 14χρονος Αμπντούλ Ουαχάμπ Κάντρι, αφγανικής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 21 Ιουλίου από τον χώρο όπου φιλοξενούνταν.
Ο οργανισμός ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο 14χρονος έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα, είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.
Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τη Γραμμή SOS 1056 του οργανισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα