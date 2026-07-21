Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη
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Θεσσαλονίκη Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού Ανήλικος

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο  - Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 14χρονος Αμπντούλ Ουαχάμπ Κάντρι, αφγανικής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 21 Ιουλίου από τον χώρο όπου φιλοξενούνταν.

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Ο οργανισμός ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα, είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.

Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τη Γραμμή SOS 1056 του οργανισμού.
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