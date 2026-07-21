Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Αυτοκίνητο στην Κυψέλη κάηκε ολοσχερώς μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό σκούτερ, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο στην Κυψέλη κάηκε ολοσχερώς μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό σκούτερ, δείτε βίντεο
Φθορές σε ένα ακόμη όχημα
Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη, όταν ξέσπασε φωτιά σε ηλεκτρικό σκούτερ η οποία στην συνέχεια επεκτάθηκε στο όχημα.
Μάρτυρες ανέφεραν στο Οrange Press, ότι προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
Μάρτυρες ανέφεραν στο Οrange Press, ότι προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
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