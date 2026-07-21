«Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη, λέει ο ΕΟΤ - Εξιτήριο σήμερα για τους δύο τουρίστες
«Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη, λέει ο ΕΟΤ - Εξιτήριο σήμερα για τους δύο τουρίστες
Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, τόνισε ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος
Ως «μεμονωμένο περιστατικό» χαρακτηρίζει ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Ανδρέας Φιορεντίνος το επεισόδιο με τον τραυματισμό δύο επισκεπτών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.
Ο κ. Φιορεντίνος σημειώνει ότι οι δύο τουρίστες αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο, ενώ υπογραμμίζει πως η ΕΛΑΣ αντιμετώπισε άμεσα το περιστατικό.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης για το σημερινό περιστατικό στην περιοχή της Ακρόπολης, η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρεθήκαμε σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ προσωπικά επισκέφτηκα τους δύο τραυματίες τουρίστες στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσουμε την έμπρακτη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας ευχαριστώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό που παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία.
Οι τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο.
Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους και πλέον φιλόξενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας».
Ο κ. Φιορεντίνος σημειώνει ότι οι δύο τουρίστες αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο, ενώ υπογραμμίζει πως η ΕΛΑΣ αντιμετώπισε άμεσα το περιστατικό.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης για το σημερινό περιστατικό στην περιοχή της Ακρόπολης, η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρεθήκαμε σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ προσωπικά επισκέφτηκα τους δύο τραυματίες τουρίστες στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσουμε την έμπρακτη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας ευχαριστώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό που παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία.
Οι τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο.
Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους και πλέον φιλόξενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας».
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