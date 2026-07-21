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Τρεις νεκροί από χανταϊό στην Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας
Τρεις νεκροί από χανταϊό στην Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας
Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές, κυρίως μέσω της εισπνοής σωματιδίων ούρων, κοπράνων ή σιέλου σε κλειστούς χώρους και δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο
Τρεις άνθρωποι, που είχαν προσβληθεί από χανταϊό, πέθαναν στην Πολιτεία Ανσοατέγκι της ανατολικής Βενεζουέλας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Άλλοι δύο θάνατοι υγειονομικών στην Πολιτεία Μπαρίνας δεν φαίνεται να συνδέονται με τα κρούσματα στην Ανσοατέγκι και βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, σημείωσε το υπουργείο υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα και δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια υγεία.
«Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές, κυρίως μέσω της εισπνοής σωματιδίων ούρων, κοπράνων ή σιέλου σε κλειστούς χώρους. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο στη χώρα μας», τόνισε.
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι έβαλαν τέλος στα μέτρα που λάμβαναν με αφορμή την επιδημία χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο, από την οποία πέθαναν τρία άτομα.
Το στέλεχος των Άνδεων που ευθυνόταν για εκείνη την έξαρση είναι το μοναδικό που οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Άλλοι δύο θάνατοι υγειονομικών στην Πολιτεία Μπαρίνας δεν φαίνεται να συνδέονται με τα κρούσματα στην Ανσοατέγκι και βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, σημείωσε το υπουργείο υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα και δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια υγεία.
«Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές, κυρίως μέσω της εισπνοής σωματιδίων ούρων, κοπράνων ή σιέλου σε κλειστούς χώρους. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο στη χώρα μας», τόνισε.
🇻🇪 ‼️ | ÚLTIMA HORA — El Ministerio para la Salud confirmó el fallecimiento de tres personas en Anzoátegui por hantavirus, patología transmitida por roedores en zonas rurales. Asimismo, reportó la muerte de dos médicos en Barinas por causas aún no determinadas, enfatizando que… pic.twitter.com/dohbPwbVZM— UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) July 21, 2026
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι έβαλαν τέλος στα μέτρα που λάμβαναν με αφορμή την επιδημία χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο, από την οποία πέθαναν τρία άτομα.
Το στέλεχος των Άνδεων που ευθυνόταν για εκείνη την έξαρση είναι το μοναδικό που οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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