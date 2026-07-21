Τρεις νεκροί από χανταϊό στην Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Χανταϊός Βενεζουέλα θάνατοι ιός τρωκτικά υγειονομικοί

Τρεις νεκροί από χανταϊό στην Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας

Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές, κυρίως μέσω της εισπνοής σωματιδίων ούρων, κοπράνων ή σιέλου σε κλειστούς χώρους και δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο

Τρεις νεκροί από χανταϊό στην Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας
Τρεις άνθρωποι, που είχαν προσβληθεί από χανταϊό, πέθαναν στην Πολιτεία Ανσοατέγκι της ανατολικής Βενεζουέλας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Άλλοι δύο θάνατοι υγειονομικών στην Πολιτεία Μπαρίνας δεν φαίνεται να συνδέονται με τα κρούσματα στην Ανσοατέγκι και βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, σημείωσε το υπουργείο υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα και δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια υγεία.

«Ο ιός μεταδίδεται από τρωκτικά σε αγροτικές και γεωργικές περιοχές, κυρίως μέσω της εισπνοής σωματιδίων ούρων, κοπράνων ή σιέλου σε κλειστούς χώρους. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο στη χώρα μας», τόνισε.



Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι έβαλαν τέλος στα μέτρα που λάμβαναν με αφορμή την επιδημία χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο, από την οποία πέθαναν τρία άτομα.

Το στέλεχος των Άνδεων που ευθυνόταν για εκείνη την έξαρση είναι το μοναδικό που οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης