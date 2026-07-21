Μέτρα για τον καύσωνα: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχ Σου και Χαλκιδική, κλείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς

Αυστηρά μέτρα σε ευαίσθητους δασικούς χώρους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν και αύριο, Τετάρτη (22/07) - Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σε Αττική και τρεις περιφέρειες



Μέχρι στιγμής, έχει ανακοινωθεί πως έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο δάσος του Σέιχ Σου, πως θα παραμείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς και πως ενώ υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής.



Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο (Τετάρτη 22 Ιουλίου) και ώρες 08.00 έως 20.00, σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.



Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η απαγόρευση αφορά:



- τη Χερσόνησο Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου







- τον Δήμο Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατωνίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου.



Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 οC, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.



Κλείσιμο Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της επομένης.



Ειδικότερα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4), στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:



- στο τμήμα του Σέιχ-Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη.

- στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου),

Μέτρα σε ευαίσθητους χώρους παίρνουν οι Αρχές ενόψει των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν και αύριο (22/07) σε ολόκληρη τη χώρα.Μέχρι στιγμής, έχει ανακοινωθεί πως έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο δάσος του Σέιχ Σου, πως θα παραμείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς και πως ενώ υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής.Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο (Τετάρτη 22 Ιουλίου) και ώρες 08.00 έως 20.00, σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η απαγόρευση αφορά:- τη Χερσόνησο Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου- τη Χερσόνησο Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά- τον Δήμο Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατωνίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου.Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τον καύσωνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες άνω των 36 οC, οι οποίες είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της επομένης.Ειδικότερα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4), στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:- στο τμήμα του Σέιχ-Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων - Ασβεστοχωρίου - Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Πανοράματος - Χορτιάτη.- στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου),

- στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο),

- στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο και το Δασόκτημα Ισενλί.



Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε σειρά περιοχών της χώρας.



Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.



Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.



Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.



Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα μπορεί, ωστόσο, να παραμένει διαθέσιμη η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων.



Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.



Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας.



Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.



Τέλος, για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας τους.



Για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα μπορούν να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε μεταβολή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.