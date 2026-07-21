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Τραυματίστηκε 50χρονος Ισραηλινός που έπεσε από μεγάλο ύψος στις Βάθρες Σαμοθράκης
Τραυματίστηκε 50χρονος Ισραηλινός που έπεσε από μεγάλο ύψος στις Βάθρες Σαμοθράκης
Άνδρες της της Πυροσβεστικής μετέφεραν τον τραυματία σε ασφαλές σημείο και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), καθώς ένας 50χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες Σαμοθράκης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και μετέφερε τον τραυματία σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και μετέφερε τον τραυματία σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο.
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