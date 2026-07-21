Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Τροχαίο με παράνομους μετανάστες στον Έβρο: Δύο σοβαρά τραυματισμένοι
Τροχαίο με παράνομους μετανάστες στον Έβρο: Δύο σοβαρά τραυματισμένοι
Το βανάκι που μετέφερε παράτυπους μετάναστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του
Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετάναστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του στον κόμβο της Μέστης στην Εγνατία οδό, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής το απόγευμα της Τρίτης (21/07)/
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρα τα οποία πήραν τους τραυματίες προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Τα συνεργεία διάσωσης που βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου, απεγκλώβισαν 13 παράτυποι μετανάστες και ο Έλληνας διακινητής. Οι 13 μετανάστες έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο της Κομοτηνής. Οι δυο εκ των τραυματιών, ένας άνδρας και μια γυναίκα, είναι βαριά τραυματισμένοι.
Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα. Προσωρινά, το τμήμα της Εγνατίας οδού, προς Κομοτηνή είναι κλειστό. Η κυκλοφορία γίνεται από τις Σάπες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρα τα οποία πήραν τους τραυματίες προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Τα συνεργεία διάσωσης που βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου, απεγκλώβισαν 13 παράτυποι μετανάστες και ο Έλληνας διακινητής. Οι 13 μετανάστες έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο της Κομοτηνής. Οι δυο εκ των τραυματιών, ένας άνδρας και μια γυναίκα, είναι βαριά τραυματισμένοι.
Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα. Προσωρινά, το τμήμα της Εγνατίας οδού, προς Κομοτηνή είναι κλειστό. Η κυκλοφορία γίνεται από τις Σάπες.
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